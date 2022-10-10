На Украине объявили в розыск Марию Захарову Служба безопасности Украины объявила в розыск Марию Захарову

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Служба безопасности Украины объявила в розыск представителя МИД России Марию Захарову, информация об этом появилась на портале МВД Украины. До этого в розыск был объявлен замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Также СБУ внесла в список разыскиваемых около 700 высокопоставленных граждан РФ.

СБУ объявила 10 октября замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева в розыск. Согласно базе данных ведомства, Медведев обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

16 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск депутата Верховной рады Андрея Деркача, который якобы получал финансирование от России, а ранее попал под санкции США за вмешательство в выборы президента. Его подозревают в госизмене и незаконном обогащении.