На Украине объявили о возможных аварийных отключениях света «Укрэнерго»: в Полтавской и Харьковской областях могут аварийно отключить свет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Полтавской и Харьковской областей 19 мая могут ждать аварийные отключения электричества, заявила пресс-служба «Укрэнерго». По имеющейся информации, в этих регионах будут проходить восстановительные работы на энергообъектах.

Завтра, 19 мая, в течение суток возможны аварийные отключения бытовых и промышленных абонентов в Полтавской и Харьковской областях. Причина — проведение аварийно-восстановительных работ на энергообъектах в этих регионах. <...> В других регионах отключения не прогнозируются, — говорится в сообщении.

Ранее национальная компания «Укрэнерго» передавала, что потребление электроэнергии на Украине выросло на 7%. В связи с этим граждан призвали не перегружать энергосистему и экономить электричество. Предприятие попросило не включать одновременно энергоемкие бытовые приборы — от чайника до пылесоса, отказаться от лишнего освещения в помещениях и на улице, пересмотреть производственные процессы — особенно в вечерние часы.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что графики отключения электричества, разработанные компанией «Укрэнерго», в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы. По его словам, стабилизировать ситуацию с энергоснабжением города позволит оборудование, которого нет в стране. Он выразил надежду на поддержку союзников.