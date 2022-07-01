На Украине объявили о создании «армии дронов» для ВСУ

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

На Украине запускают программу «Армия дронов», предусматривающую массовую закупку беспилотных летательных аппаратов и обучение их операторов. Программа призвана усилить ВСУ и сберечь жизни украинских военных, сообщается в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Чтобы усилить украинскую армию и сохранить жизни тысяч военных, Генштаб ВСУ, Минцифры и платформа UNITED24 начинают проект «Армия дронов», — говорится в тексте.

В рамках программы планируется приобрести по меньшей мере 200 беспилотников тактического уровня для воздушной разведки и несколько тысяч более простых. Помочь в реализации программы может каждый желающий путём перевода средств или предоставления беспилотника в дар.

Ранее сообщалось, что турецкая компания Baykar Makin решила подарить Украине три БПЛА Bayraktar TB2. Для этого был проведен специальный сбор средств среди «бизнесменов и обычных людей».