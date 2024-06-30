На Украине объявили о кадровых перестановках в правительстве Спикер Рады пообещал провести кадровые перестановки в правительстве Украины

Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руслан Стефанчук

Верховная рада Украины в ближайшее время проведет кадровые перестановки в правительстве, заявил спикер парламента Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона. Он подчеркнул, что кабинет министров страны должен работать профессионально, поэтому все должны занимать свои места. Однако Стефанчук не уточнил, какие перемены ждут правительство.

Я убежден, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача — заполнить правительство. Правительство должно профессионально работать, должны быть люди, отвечающие за свои сферы, — отметил Стефанчук.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Управлении государственной охраны Украины (УГО) пройдут чистки. По его словам, службе нужна модернизация структуры и подходов к работе, а у нового руководства «есть карт-бланш на проведение изменений». Позже Зеленский сообщил, что увольняет командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. На его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

Военкор Юрий Котенок, комментируя решение президента, объяснил, что оно говорит о подавленном состоянии руководства украинской армии. Эксперт предположил, что «кадровая чехарда» указывает также на тяжелое положение Киева.