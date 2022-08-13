Fitch и S&P объявили о дефолте Украины Fitch и S&P объявили о дефолте Украины из-за реструктуризации долга

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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте до отметки RD (ограниченный дефолт), говорится в публикации на сайте Fitch Ratings. Это было сделано после получения Украиной разрешения на отсрочку выплат по внешнему долгу, общий объем которого составляет $19,6 млрд. Агентство S&P, в свою очередь, понизило рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте до отметки SD (выборочный дефолт).

Согласно суверенным критериям Fitch, реструктуризация коммерческого долга, которая влечет за собой существенное сокращение сроков, таких как отсрочка процентов или основной суммы, и необходима для предотвращения традиционного дефолта по платежам, представляет собой DDE (обмен проблемным долгом. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Представители S&P же указали, что макроэкономический и фискальный стресс был вызван военной операцией, проводимой на территории Украины, цитирует агентство Reuters.

10 августа Украина получила разрешение на отсрочку выплат по внешнему долгу. Отмечалось, что кредиторы одобрили запрос Киева заморозить выплаты до 2024 года, чтобы избежать дефолта. Сумма внешнего долга Украины составляет $19,6 млрд. Решение кредиторов позволит Киеву сохранить $5,8 млрд, которые было необходимо оплатить в обслуживание долга.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что требование Украины вернуть ей часть материального имущества Советского Союза безосновательно, так как страна подписала отказ от всех зарубежных активов в обмен на возможность не погашать внешний долг.