На Украине объявили награду в $10 тысяч за поимку Стрелкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

Экс-глава одесской группировки «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Сергей Стерненко объявил награду за поимку бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в размере $10 тысяч. Объявление о начале охоты за Гиркиным Стерненко опубликовал в своем Twitter-аккаунте. По его словам, сумма будет выдана из личных накоплений.

Дам из личных сбережений $10 000 долларов тому, кто возьмет Гиркина в плен, — сообщил Стерненко.

Ранее жена Стрелкова Мирослава Регинская косвенно подтвердила, что супруг отправился на фронт. В своих социальных сетях она выложила фотографию, где обнимает мужа, стоящего в военной полевой форме без нашивок. До этого военный корреспондент и писатель Владлен Татарский писал, что Стрелков перестал вести свой Telegram-канал, потому что добился отправки в зону проведения военной операции. Журналист рассказал, что до него «дошли слухи», будто экс-министр обороны ДНР вступил в один из формирующихся добровольческих батальонов, где займет должность «начальника штаба или замкомандира батальона».

В августе сообщалось, что Стрелков был задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем. По неподтвержденной информации, он пытался попасть на Херсонский фронт по паспорту прикрытия, который использовал во время работы в спецслужбах. Позднее сам Стрелков опроверг информацию о своем задержании.