На Украине засекретили информацию о потерях в ходе спецоперации

Фото: Fabian Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Данные о потерях Украины в ходе специальной операции России будут считаться гостайной, заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр, передает агентство УНИАН. Она призвала население страны не открывать цифры о потерях до окончания военного положения.

Мы обращаемся к гражданам, общественным инициативам, которые пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их скрывает, это не так, не работайте на врага и не открывайте эти цифры до окончания военного положения, — сказала она.

Ранее 14 июля стало известно, что в ходе последних операций ВС РФ на востоке Украины ВСУ потеряли около одной тысячи человек. Украинская сторона понесла такие потери после российских ударов в районе населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, а также Константиновка и Краматорск Донецкой области. Кроме того, было ликвидировано до 100 единиц техники.

Министр обороны Украины Алексей Резников признался в интервью газете The Wall Street Journal, что ВСУ несут многочисленные потери и постепенно истощаются. У лидеров западных стран он попросил больше бронетехники и оружия.