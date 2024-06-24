На Украине объявили о чистках в службе охраны первых лиц Зеленский объявил о чистках в службе госохраны

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

В Управлении государственной охраны Украины (УГО) пройдут чистки, заявил президент страны Владимир Зеленский после заседания, где он представил нового главу ведомства. По его словам, службе нужна модернизация структуры и подходов к работе, а у нового руководства «есть карт-бланш на проведение изменений».

Управление должно быть очищено от всех, кто выбирает для себя не Украину или дискредитирует управление государственной охраны, — подчеркнул глава государства.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что 10 офицеров УГО обвинили и. о. главы ведомства, личного телохранителя Владимира Зеленского Максима Донца в «самовольном захвате власти в государственном правоохранительном органе». Уточняется, что мужчина, будучи замом предыдущего руководителя, самостоятельно издал указ о своем повышении.

В мае украинский военнослужащий Сергей Рудь лишился должности начальника Управления государственной охраны Украины. Причины, по которым было принято такое решение, не раскрываются. Зеленский подписал соответствующий указ.

Также стало известно, что на Зеленского готовилось покушение. Служба безопасности Украины заявила о задержании полковников УГО, которые якобы его готовили. По версии СБУ, на украинского лидера и других высокопоставленных чиновников должны были навести ракетные удары.