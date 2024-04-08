На Украине объяснили, с чем связаны большие потери ВСУ в Донбассе Журналист Бутусов: ВСУ несут потери в Донбассе из-за отсутствия укреплений

Фото: МО Украины

Потери личного состава у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе связаны с нехваткой фортификационных сооружений, заявил в эфире Пятого канала экс-советник министра обороны страны Юрий Бутусов. По его словам, воздвигать укрепления украинские военные в этом регионе начали лишь в марте.

Если Россия продвигается вперед, закрепляется и строит фортификационные сооружения, многокилометровые линии обороны, то Украина этого не делает. И именно поэтому, из-за отсутствия оборонных сооружений, у нас большие потери людей, и мы не можем надежно остановить противника, — обратил внимание журналист.

Те сооружения, которые сейчас возводят ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе все равно остаются непригодными для защиты бойцов, уточнил Бутусов. Украинские военные не обеспечены ни бетонными укрытиями, ни маскировкой, констатировал он.

Ранее военный аналитик Александр Меркурис подчеркнул, что потери ВСУ увеличились в три раза с начала 2024 года. По его словам, за прошедший март ситуация для Киева только ухудшилась. Меркурис объяснил сложившееся положение дел острой нехваткой боеприпасов для артиллерии. Сейчас на поле боя украинских военных погибает больше, чем в битве за Артемовск в прошлом году, резюмировал эксперт.