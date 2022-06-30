На Украине объяснили причину больших потерь ВСУ Военный эксперт Кочетков: российские войска навязали ВСУ свою тактику боев, поэтому у Украины большие потери

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Вооруженные силы России навязали ВСУ свою тактику ведения боя, а командование в Киеве не смогло найти более эффективную стратегию, что привело в катастрофическим потерям среди украинских военных, заявил военный эксперт Александр Кочетков. Он также сообщил в колонке для «Главреда», что в ближнем бою имеет преимущество та сторона, которая обладает большей огневой мощью.

Общающиеся со мной друзья и коллеги сетуют на то, что наш Генштаб не слишком креативен. Он фактически решает лобовую задачу «ни шагу назад», — сказал Кочетков.

По мнению эксперта, ситуацию могли бы изменить высокоманевренные операции ВСУ, однако у Украины нет ни арсенала, ни управленческих кадров, способных организовать такие действия. При этом он добавил, что поставки Западом Киеву военной техники не изменят сложившуюся ситуацию.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник ранее заявил, что в настоящее время въезды в Лисичанск и выезды из города контролируются силами Луганской Народной Республики и российскими войсками. По его словам, подразделения ВСУ не смогут выйти из образующегося котла.