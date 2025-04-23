На Украине объяснили, почему Рубио и Уиткофф не поедут на встречу в Лондоне Депутат Дубинский: Вашингтон не видит смысла в переговорах на условиях Киева

Фото: Anna Moneymaker/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стивен Уиткофф

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф не поедут на встречу в Лондоне по Украине из-за нежелания администрации Дональда Трампа принимать во внимание условия Киева, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, это может указывать на то, что Вашингтон считает Украину недоговороспособной.

Это демонстративный жест, означающий: администрация Трампа не видит смысла в переговорах на условиях Украины, — написал Дубинский.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Рубио не поехал в Лондон на встречу с европейскими партнерами по вопросу Украины из-за заявления президента страны Владимира Зеленского.

США, по данным журналистов, намерены признать территорию Крыма российской. Эту же позицию американские представители должны были продвигать на встрече в Лондоне 23 апреля. Однако перед этими переговорами Зеленский выступил с публичным осуждением. По его словам, Киев никогда не примет факт, что Крым является регионом РФ.

Отмечается, что переговоры пройдут при участии британских и французских политиков. Также встречи посетят представители украинской стороны — глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.