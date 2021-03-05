На Украине объяснили, почему не хотят включать США в группу по Донбассу

https://static.news.ru/photo/9e494dba-7da0-11eb-86a3-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба/facebook.com

В Киеве не стоит вопрос о включении в Трёхстороннюю контактную группу по Донбассу представителей США. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, власти страны хотят продолжать вести переговоры в устоявшемся формате. Он подчеркнул, что Россия, а также представители ЛНР и ДНР затягивают переговорный процесс. Работу Трёхсторонней контактной группы украинский министр сравнил с театром абсурда, сообщает ТАСС.

Ранее представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина остаётся сторонником выполнения Минских соглашений и договорённостей, которые приняты в «нормандском формате». Политик не исключил, что перемирие в определённой степени будет нарушаться.

Как писал NEWS.ru, Кравчук считает российского лидера Владимира Путина главным врагом Украины. Он заявил, что глава РФ самостоятельно принимает все решения, а потом передаёт их исполнителям, среди которых, по мнению Кравчука, лидеры ДНР и ЛНР. Бывший украинский президент заявил о готовности встретиться с Путиным, если тот уйдёт с Украины.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.