На Украине объяснили, почему им стыдно за Зеленского

Политическая команда, которую привёл во власть действующий президент Украины Владимир Зеленский, вызывает «стыд за нацию» у жителей страны, а также усталость у мирового сообщества. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. По мнению политика, находящиеся во главе государства люди не соответствуют своей роли.

Всё было основано на том человеческом материале, который провёл Зеленский, <...> который «из грязи — в князи». <...> Всегда называлась «правящая элита», потому что это были лучшие, это люди, которые доказали своим трудом, что они имеют право. <...> Сейчас во власть пришло отребье, — заявил Мураев.

Как признался экс-депутат, действия руководства Украины вызывают чувство стыда.

Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию... Да, ну стыдно ведь, — подчеркнул Мураев.

Он также добавил, что хотел бы видеть у руля государства действительно лучших представителей народа страны.

Ранее украинские телеканал «Прямой» и Пятый канал в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента страны Петра Порошенко. Поздравление с Новым годом действующего президента страны Владимира Зеленского пустили в эфир уже после полуночи. Примечательно, что в 2018 году канал «1+1» показал вместо Порошенко Зеленского, который рассказал о планах стать президентом.