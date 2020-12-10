На Украине объяснили отказ от покупки российской вакцины от коронавируса

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Украина не может использовать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний.

По российской вакцине, даже если не учитывать геополитические моменты, то она не прошла третьей стадии клинических испытаний. То есть она не может быть использована на Украине так же, как в развитых странах, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, во время третьего этапа испытаний показываются «все риски и угрозы», которые могут возникнуть при применении вакцины. Сейчас нет речи о закупке российского препарата.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина не останется без антикоронавирусных препаратов, ведь страна участвует в глобальной инициативе Covax. В марте следующего года она получит первый миллион доз вакцин, сообщает «Украинская правда».

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр Гамалеи заявили о готовности открыть производство вакцины «Спутник V» на территории Украины. Выпуск готовой продукции могла наладить одна из фармацевтических компаний АО «Биолек».

8 декабря центр Гамалеи посетил украинский политик, глава пророссийской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Он рассказал, что к нему поступили тысячи обращений о содействии в доступе к российской вакцине.

Как писал NEWS.ru, турецкие власти начали токсикологические испытания препарата «Спутник V». Если они пройдут успешно, то никаких проблем с поставкой российской вакцины в Турцию не возникнет, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.