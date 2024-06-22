На Украине объяснили, для чего Зеленскому военная полиция Азаров: Зеленский создает военную полицию для устранения дезертирства в ВСУ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский создает военную полицию, чтобы решить проблему дезертирства в ВСУ, заявил в Telegram-канале бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, украинский лидер также рассчитывает свести на нет угрозу военного переворота.

Истинная цель создания Зеленским военной полиции – не только решить проблему массового дезертирства военных, но и пресечь в зародыше возможность военного переворота, как одного из возможных вариантов развития событий, — считает Азаров.

Он добавил, что военная полиция Зеленского станет «еще одним карательным органом». Азаров отметил, что фактически организация получит власть над Минобороны Украины.

Ранее Николай Азаров заявил, что безвозвратные потери Украины на фронте превысили полмиллиона человек. По его словам, скоро это число превысит миллион. Тогда Украина достигнет точки невозврата, после которой население будет не в состоянии самовосстановиться, добавил политик.

Последствия конфликта уже сейчас влияют на следующие поколения, добавил он. Так, в стране падает рождаемость, а украинки в возрасте от 18 до 34 лет покидают государство. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем сильнее будет разрастаться демографическая яма, указал Азаров.