Разрушительная внешняя политика Киева привела к тому, что страна потеряла «всех друзей по периметру» своих границ. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он добавил, что власти Украины виновны и в ситуации с венгерско-российским газовым контрактом.

По мнению политолога, страны — соседи Украины — Молдавия, Польша, Белоруссия, Румыния, Венгрия — больше не являются её друзьями. Кроме того, за газовый контракт последней с Москвой Киеву придётся заплатить не только сейчас, но и в будущем.

Это соглашение надо считать подготовкой к будущему лишению Украины транзита после 2024 года, — сказал он.

Политолог пояснил, что Украина потеряет $200 млн, которые ей ежегодно приносит прокачка российского газа в Венгрию. Он добавил, что из-за политической нестабильности в стране не только Венгрия, но и другие государства не могут быть уверены в поставках газа через Украину как сейчас, так и в дальнейшем.

Ранее Бортник рассказал, что Украина превратилась в «токсичный актив» для США и стала для них «тактически опасной». По его словам, именно поэтому американский лидер Джо Байден не упомянул Украину во время своего выступления в Генассамблее ООН.