На Украине обвинили в коррупции экс-замглавы офиса Зеленского Власти Украины обвинили в коррупции бывшего замглавы офиса президента Тимошенко

Фото: president.gov.ua

Кирилл Тимошенко

Бывшего замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко уличили в использовании служебного положения в личных интересах, сообщает Telegram-канал Klymenko Time. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило протоколы о коррупционных правонарушениях в суд.

По сообщению Klymenko Time, Тимошенко попросил украинскую государственную пограничную службу разрешить его подчиненному выехать за пределы страны. Причиной для этого чиновник назвал служебную командировку. Однако на деле Тимошенко послал своего подчиненного оформить визы для него и сына.

Кроме того, в ходе проверки НАПК выяснилось, что экс-замглавы офиса Зеленского три раза отдыхал в отеле Emili Resort. При этом Тимошенко не платил за проживание в номере. Он также бесплатно брал на прокат электрокар Porsche Taycan. По информации канала, данная услуга стоит около 300 тысяч рублей.

Ранее в США заявили, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой Киеву помощи. В обзоре генерального инспектора Госдепа утверждается, что за выделенными Украине средствами необходимо вести жесткий контроль. С позицией ведомства согласилось посольство США в Киеве.