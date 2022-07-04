В Киеве обсуждают масштабную кадровую чистку «Страна.ua»: правительство Украины обсуждает увольнение около 13 тысяч чиновников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Украины начало дискуссии насчет масштабного сокращения чиновников. Так, в украинской администрации планируют уволить около 13 тысяч госслужащих, пишет «Страна.ua». Согласно правительственным документам, после кадровой чистки в центральном аппарате министерств вместо 9,2 тысячи должно остаться 2,7 тысячи чиновников. В территориальных органах из 15 тысяч госслужащих останется всего 9 тысяч представителей власти.

То есть сокращение должно коснуться более половины госслужащих (останется 11,7 вместо 24,2 тысячи), — сообщили в издании.

Также в Киеве обсуждается сокращение числа министерств. Количество ведомств планируют сократить с 20 до 12.

Ранее экономист Михаил Делягин предположил, что российские элиты ждет большая чистка. Для некоторых представителей истеблишмента он допустил даже лишение свободы.