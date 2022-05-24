На Украине не хватает гречки из-за разрыва торговли с Россией «1+1»: на Украине образовался дефицит гречки из-за разрыва торговли с Россией

Гречка / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Украине образовался острый дефицит гречки из-за прекращения торговых отношений с Россией, передаёт украинский телеканал «1+1». Ранее Украина получала от России 50% гречневой крупы, остальное выращивала сама.

Эксперты прогнозируют рост минимальной стоимости килограмма гречки до 90 гривен ($3,04). Сейчас в украинских супермаркетах не купить гречку дешевле 70 гривен ($2,37) за килограмм, максимальная цена на гречку первого сорта достигает 125 гривен ($4,23) за килограмм.

19 мая директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил президента России Владимира Путина открыть морские порты на Украине. Это требуется для доставки зерна на мировые рынки, отметил он, хотя Москва уже заявляла о блокировке портов Украиной. Бизли добавил, что если порты не заработают, возникнет угроза глобальной продовольственной безопасности. Её последствиями станут голод, дестабилизация многих стран, массовая миграция. Он также пояснил, что просит не за Украину, а за «беднейших из беднейших по всему миру, находящихся на грани голода».

Ранее стоимость пшеницы на европейских рынках достигла €435 за тонну, побив таким образом рекорд. Цена в €422 была зафиксирована 13 мая. Причинами повышения цены на пшеницу эксперты называют последствия антироссийских санкций. Цена на продовольствие в мире растет последние несколько лет на фоне сверхмягкой монетарной политики центробанков США, ЕС и Великобритании.