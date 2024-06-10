На Украине обнаружили зараженные африканской чумой туши свиней На берегу реки Прут в Черновцах нашли туши свиней с африканской чумой

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Зараженные африканской чумой туши свиней обнаружили на Украине на берегу реки Прут, сообщило местное издание «Страна.ua». Специалисты уничтожили останки животных и провели дезинфекцию.

В Черновцах на берегу реки Прут нашли туши свиней, зараженные африканской чумой, — говорится в сообщении.

Вход на территорию островка, на котором нашли туши, закрыт. Объявлена карантинная зона.

Ранее кандидат биологических наук, директор АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров заявил, что на затопленных из-за половодья территориях создаются благоприятные условия для развития водных и околоводных организмов, в том числе возбудителей болезней и инфекций. По его словам, есть риск распространения малярии, гепатита и африканской чумы, так как паводки в весенний период 2024 года приведут к резкому ухудшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.

До этого вирус африканской чумы свиней (АЧС) был обнаружен в сосисках «Баварские», продававшихся в одном из магазинов Элисты. Известно, что продукт произвели на мясоперерабатывающем предприятии во Владимирской области. По имеющимся данным, торговая точка принадлежит одной из федеральных сетей. В настоящее время указом главы республики Буту Хасикова магазин закрыт на карантин.