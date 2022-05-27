На Украине обломки самолета Ан-225 «Мрия» отправили на утилизацию

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Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», разрушенный в результате обстрелов, отправили с аэродрома на утилизацию, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Для транспортировки лайнера используется военная техника. Официальной информации о том, что обломки будут именно утилизировать, не поступало.

Ан-225 «Мрия» — самое большое в истории грузовое воздушное судно с максимальной грузоподъемностью в 253,8 тонны. Самолет был собран в единственном экземпляре в 1988 году на Киевском механическом заводе. Создавался для нужд космической программы «Буран».

Самолет был разрушен 27 февраля в ходе боев в аэропорту Гостомель под Киевом. Гибель борта подтвердили в концерне «Укроборонпром». По его данным, восстановить машину можно не менее, чем за $3 млн. Позже уничтожение флагмана подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.