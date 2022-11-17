На Украине обеспокоились популярностью российских Telegram-каналов Замминистра обороны Украины Маляр: миллионы украинцев подписаны на российские Telegram-каналы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны Украины обеспокоено тем, что миллионы украинцев подписаны на российские Telegram-каналы, заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр. По ее словам, ведомство уже опубликовали список таких источников, однако их украинская аудитория продолжает расти, передает издание «Страна.ua».

Миллионы украинцев сегодня подписаны на Telegram-каналы, которые заполняются и ведутся Российской Федерацией и ее представителями. Мы неоднократно публиковали этот список, но, к сожалению, их украинская аудитория почему-то продолжает расти, — сказала Маляр.

Она добавила, что Россия использует Telegram-каналы «для проведения своих информационных операций», из-за чего в обществе отмечаются «раздор, паника и уныние».

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 7 млн рублей мессенджер Telegram за неудаление экстремистской информации. Речь идет о постах с описанием методов саботажа для задержки поездов с военной техникой.

До этого мировой судья Таганского района Москвы уже оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить бота с информацией о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. В мессенджере публиковалась недостоверная информация о ходе спецоперации и потерях среди российских военнослужащих.