На Украине обеспокоены опасностью украинских аппаратов ИВЛ

https://static.news.ru/photo/0c319de4-96f9-11ea-baf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Myakshykov/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Ассоциация анестезиологов Украины высказала опасения по поводу вероятной опасности аппаратов ИВЛ украинского производства. В своём заявлении медики сообщили, что аппараты устарели и не соответствуют современным требованиям.

Члены ассоциации отметили, что украинцы возложили большие надежды на отечественный аппараты ИВЛ и считают, что Украина не столкнётся с проблемой нехватки медицинского оборудования во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Однако аппараты украинского производства могут быть «крайне опасными» в использовании.

Специалисты понимают, что здесь нечему радоваться, и даже называют некоторые из этих аппаратов «убийцами», потому что большинство из них не соответствуют современным требованиям, не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции больных и действительно могут быть крайне опасными, — привели сообщение Ассоциации анестезиологов Украины РИА Новости.

Медики также отметили, что у них вызывает недоумение стоимость этих аппаратов, которая колеблется от €20 тысяч до €45 тысяч, хоть изначально планировалось, что использование аппаратов украинского производства поможет избежать больших трат на зарубежный аналоги.

Ранее NEWS.ru писал, что сгоревшие аппараты Уральского приборостроительного завода могли быть произведены в Китае. Журналисты выяснили, что «российские» аппараты ИВЛ только собирают в РФ, а комплектующие заказывают за рубежом.