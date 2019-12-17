Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» направила в Национальное антикоррупционное бюро заявление о преступлениях на Украине бывшего президента Соединённых Штатов Барака Обамы, американского экс-вице-президента Джо Байдена и бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
Уголовно-правовую оценку коррупционным действиям этой совсем не святой троицы должны дать следователи и прокуроры, — написал в Facebook представитель партии в Верховной раде, бывший первый заместитель Генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.
По его словам, заявление было направлено в бюро после публикации американского адвоката Рудольфа Джулиани о коррупционном сговоре Обамы, Порошенко и Байдена в разграблении государственного бюджета Украины.
Кузьмин отметил, что если приведённые Джулиани сведения подтвердятся, то международной общественности и народу Украины будет представлена новая версия событий на Майдане и роли властей США, кардинально отличающаяся от официальной.
Ранее Джулиани заявил, что обладает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена, писал NEWS.ru. По его словам, информация о четырёх десятилетиях, в течение которых Байдены извлекали финансовую выгоду из служебного положения, хранится в его сейфе.
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