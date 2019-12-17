https://static.news.ru/photo/ef2c9098-20cc-11ea-b636-fa163e074e61_660.jpg Национальное антикоррупционное бюро Фото: nabu.gov.ua

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» направила в Национальное антикоррупционное бюро заявление о преступлениях на Украине бывшего президента Соединённых Штатов Барака Обамы, американского экс-вице-президента Джо Байдена и бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

Уголовно-правовую оценку коррупционным действиям этой совсем не святой троицы должны дать следователи и прокуроры, — написал в Facebook представитель партии в Верховной раде, бывший первый заместитель Генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

По его словам, заявление было направлено в бюро после публикации американского адвоката Рудольфа Джулиани о коррупционном сговоре Обамы, Порошенко и Байдена в разграблении государственного бюджета Украины.

Кузьмин отметил, что если приведённые Джулиани сведения подтвердятся, то международной общественности и народу Украины будет представлена новая версия событий на Майдане и роли властей США, кардинально отличающаяся от официальной.

Ранее Джулиани заявил, что обладает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена, писал NEWS.ru. По его словам, информация о четырёх десятилетиях, в течение которых Байдены извлекали финансовую выгоду из служебного положения, хранится в его сейфе.