На Украине новогоднюю ёлку украсили амулетами с «оком дьявола»

https://static.news.ru/photo/563ea7d4-3edc-11eb-ac14-fa163e074e61_660.jpg Фото: chmr.gov.ua

В украинских Черкассах новогоднюю ель на центральной площади украсили метровыми украшениями, напоминающими обереги от сглаза.

Амулеты, которые часто называют «глаз Фатимы» или «око дьявола», повесили со всех сторон на 18-метровую ель. На необычные украшения обратила внимание «Страна.ua».

На сайте горсовета отмечается, что в центре города помимо ёлки также планируется установить различные инсталляции и новогодние декорации. В частности, световые конструкции «Арка тоннель» и «Пуля с проходом».

Это не первый курьёзный случай с новогодними украшениями в преддверии праздника. Ранее в бельгийском городе Ауденбюрг установили рождественское освещение, вызвавшее у жителей смех. Как заметили наблюдательные граждане, освещение, сделанное в форме больших свечей, напоминает пенисы.

После того как жители города начали делиться в соцсетях фотографиями забавных конструкций, мэр города Энтони Дюмари принёс людям свои извинения. Оказалось, что изначально бело-синие конструкции не несли в себе эротического подтекста. Как пояснил градоначальник, бюджет города был ограничен, поэтому разработать рождественскую подсветку администрация решила самостоятельно, писал NEWS.ru.