На Украине новогоднюю ёлку украсили амулетами с «оком дьявола»

В украинских Черкассах новогоднюю ель на центральной площади украсили метровыми украшениями, напоминающими обереги от сглаза.
Амулеты, которые часто называют «глаз Фатимы» или «око дьявола», повесили со всех сторон на 18-метровую ель. На необычные украшения
На сайте горсовета отмечается, что в центре города помимо ёлки также планируется установить различные инсталляции и новогодние декорации. В частности, световые конструкции «Арка тоннель» и «Пуля с проходом».
Это не первый курьёзный случай с новогодними украшениями в преддверии праздника. Ранее в бельгийском городе Ауденбюрг установили рождественское освещение, вызвавшее у жителей смех. Как заметили наблюдательные граждане, освещение, сделанное в форме больших свечей, напоминает пенисы.
После того как жители города начали делиться в соцсетях фотографиями забавных конструкций, мэр города Энтони Дюмари принёс людям свои извинения. Оказалось, что изначально бело-синие конструкции не несли в себе эротического подтекста. Как пояснил градоначальник, бюджет города был ограничен, поэтому разработать рождественскую подсветку администрация решила самостоятельно, писал NEWS.ru.