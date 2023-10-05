На Украине не останется инвалидов «Страна»: понятие «инвалидность» на Украине заменят на «потерю функциональности»

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

На Украине планируют отменить понятие инвалидности, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, которые приводит издание «Страна», вместо этого будет введено понятие «оценка потери функциональности». Новый подход предполагается запустить с 2025 года.

У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться, — пояснил министр.

По его словам, человек с травмой будет попадать на реабилитацию, а затем его направят в «соответствующие сферы», где решат, как вернуть ему функциональность, потерянную из-за несчастного случая или болезни.

Ранее издание Asia Times писало, что серьезные потери среди личного состава ВСУ заставляют Киев использовать беспрецедентные меры для восполнения своей армии. В частности, власти отправляют на фронт инвалидов. При этом украинские ресурсы используют дезинформацию о рисках мобилизации в России, чтобы дестабилизировать россиян.