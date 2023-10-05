На Украине планируют отменить понятие инвалидности, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, которые приводит издание «Страна», вместо этого будет введено понятие «оценка потери функциональности». Новый подход предполагается запустить с 2025 года.
У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться, — пояснил министр.
По его словам, человек с травмой будет попадать на реабилитацию, а затем его направят в «соответствующие сферы», где решат, как вернуть ему функциональность, потерянную из-за несчастного случая или болезни.
Ранее издание Asia Times писало, что серьезные потери среди личного состава ВСУ заставляют Киев использовать беспрецедентные меры для восполнения своей армии. В частности, власти отправляют на фронт инвалидов. При этом украинские ресурсы используют дезинформацию о рисках мобилизации в России, чтобы дестабилизировать россиян.