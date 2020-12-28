На Украине назвали возможную дату переговоров в «нормандском формате»

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Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал возможную дату переговоров в «нормандском формате».

Рассчитываем, что до конца января встреча на уровне политических советников состоится, — цитирует чиновника ТАСС.

При этом он добавил, что в вопросе о дате встречи лидеров «нормандской четвёрки» пока нет определённости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обязательно поговорит со своим российским коллегой Владимиром Путиным, если решение вопроса о встрече советников лидеров «нормандского формата» продолжит затягиваться. Пока же, по его словам, у него нет предмета для разговора с Путиным.

По словам украинского лидера, встреча советников лидеров «нормандской четвёрки» (Украина, ФРГ, Франция, РФ) должна была пройти в декабре, однако она так и не состоялась. Зеленский добавил, что после этой встречи Киев «будет готовить план урегулирования в Донбассе со всеми датами». Он также отметил, что минские договорённости привязаны к санкциям против России и просто так из них выйти нельзя. На вопрос о возможном нападении России на Украину президент ответил, что даже не хочет представлять эту ситуацию. По его словам, в этом случае начнётся «большая война» и мобилизованы будут все — и мужчины, и женщины.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.