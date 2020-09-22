На Украине назвали виновного в «сдаче» Крыма

https://static.news.ru/photo/73285c76-fce4-11ea-91fc-fa163e074e61_660.jpg Симферополь, 2014 год Фото: Sadat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские власти по требованию Соединённых Штатов бездействовали в ситуации с возвращением Крыма в состав России в 2014 году. Такого мнения придерживается бывший депутат Верховной рады Давид Жвания.

В видео, опубликованном на YouTube, политик назвал главным виновником потери полуострова Александра Турчинова, исполнявшего в то время обязанности президента Украины. Именно он приказал ВСУ «не дёргаться», отметил Жвания.

Экс-депутат добавил, что Арсений Яценюк и Пётр Порошенко собирались отправить в Крым вооружённых националистов, но не сделали этого по требованию Вашингтона.

Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с Путиным. И Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России, — считает Жвания.

По его словам, Белый дом попросил Турчинова ничего не предпринимать, об этой команде якобы знают десятки людей, этим даже гордились.

Как заявил политик, власти Украины сделали всё, чтобы население Крыма возненавидело их. Так, Яценюк и Порошенко распорядились отключить полуостров от электричества и водоснабжения и угрожали запретить русский язык. Жвания полагает, что они боялись крымчан и не знали, что делать с регионом, который практически поголовно их презирал.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что главной причиной выхода полуострова из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину, в Россию. По его словам, крымчанам было «невмоготу жить в стране, испытывая постоянные угрозы со стороны националистов». Между тем Государственное бюро расследований Украины пришло к выводу, что к утрате контроля над полуостровом привело «умышленное» понижение боеспособности вооружённых сил.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.