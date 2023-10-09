На Украине назвали условие конца Европы Глава МИД Украины Кулеба заявил, что поражение ВСУ станет концом Европы

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поражение украинской армии станет концом Европы. В интервью изданию «Forbes-Украина» он подчеркнул, что для Запада происходящее — это «экзистенциальная война».

Они не могут позволить себе не победить вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет, — заявил Кулеба.

Дипломат отметил, что в руководстве Евросоюза согласны поддерживать Украину настолько долго, насколько это потребуется. Кулеба утверждает, что такие заявления ранее звучали от представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, а также от других высокопоставленных западных чиновников.

Ранее журналист CNN Натан Ходж заявил, что страны Запада не успевают обеспечивать Украину объемом боеприпасов, достаточным для эффективного ведения боевых действий. По его словам, военная промышленность стран НАТО попросту не в состоянии угнаться за Россией. В связи с этим Ходж предположил, что Москва намерена измотать Запад и эта стратегия уже приносит плоды.

Кроме того, Zeit сообщила, что внутренние проблемы, выборы, а также общественный скептицизм в Европе и США рано или поздно приведут к падению поддержки Украины. Как отмечало немецкое издание, альянс сторонников Киева уже начинает ослабевать, тогда как Россия перевооружается быстрее, чем предполагалось.