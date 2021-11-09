На Украине назвали условие для поставок газа из России

Россия согласится открыть прямые поставки газа на Украину только при условии политических уступок по Донбассу и Крыму. Такое мнение в статье для издания «Главред» изложил аналитик Александр Кочетков.
По мнению Кочеткова, Москва
Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а ещё и за политические уступки по Донбассу и Крыму, — пояснил он.
При этом в высоких ценах на газ в стране аналитик обвиняет действующую украинскую власть: она должна была предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей и реальный реверс газа, считает Кочетков.
В то же время перекрыта лазейка по поставке угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на Украину через Россию, — написал аналитик.
В заключение Кочетков высказал предположение, что, если на Украине начнутся протесты из-за дефицита газа, президент Зеленский выступит «максимально жёстко».
Украина не закупает газ у России напрямую с 2015 года. Она использует реверсные схемы закупок из Европы.
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