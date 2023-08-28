На Украине назвали условие для переговоров по Крыму Зеленский: переговоры по Крыму начнутся, если ВСУ дойдут до границ полуострова

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Если ВСУ окажутся у административных границ Крыма, Киев может начать переговоры по полуострову, сообщил Spiegel президент Украины Владимир Зеленский. Известно, что в стране готовятся к военному захвату Крыма, для этого формируют специальные бригады наступления.

Если мы находимся на административных границах Крыма, я думаю, что можно политически принудить Россию к демилитаризации территории полуострова, — сказал Зеленский.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что возвращение Украиной Крыма может произойти не сразу, возможно, этому будет предшествовать некий переходный период. При этом глава Белого дома подчеркнул, Он добавил, что украинская сторона сама будет решать, на каких именно условиях завершать конфликт. Задача США состоит в том, чтобы предоставить ей возможность вести переговоры с Россией с позиции силы, а для этого необходимо создать для ВСУ условия для наступления весной и летом.

При этом глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина отмечала, что слова Зеленского о захвате Крыма звучат как заученная мантра. Она предупредила, что попытка ВСУ вторжения на полуостров может привести к третьей мировой войне. В свою очередь, губернатор Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что создание на полуострове оборонительной линии поддержано федеральными властями. Он пояснил, что фортификационное сооружение является предупредительной мерой.