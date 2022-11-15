На Украине назвали удары ВС России ответом на речь Зеленского Ермак назвал удары по объектам украинской инфраструктуре ответом России на речь Зеленского

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Новые удары российских войск по объектам инфраструктуры Украины являются ответом на речь президента страны Владимира Зеленского на саммите G20, заявил руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Он также выразил сомнения, что российская сторона хочет мирного разрешения конфликта.

Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом, — написал Ермак в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске, Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях страны прогремели взрывы. Предположительно, там работают системы ПВО. По данным местных властей, в ряде населенных пунктов начались проблемы с энергоснабжением из-за повреждения объектов инфраструктуры.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация на Украине с энергообъектами критическая. Компания «Укрэнерго» вынуждена в экстренном порядке отключать свет для сбалансированной работы энергосистемы.

Зеленский выступил на саммите G20 по видеосвязи. Он назвал 10 условий, которые, по его словам, могут гарантировать мир на Украине. В их числе, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, прекращение боевых действий и вывод российских войск, продовольственная и энергетическая безопасность.