На Украине назвали сумму, которую хотят получить от ЕС в 2024 году Премьер Шмыгаль: Украина хочет получить €16 млрд от ЕС в 2024 году

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Власти Украины рассчитывают в течение 2024 года получить от стран Евросоюза €16 млрд по программе Ukraine Facility, заявил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль. Он добавил, что ЕС остается для Киева одной из главных опор в вопросе финансовой поддержки.

Помощь ЕС является одним из финансовых якорей нашего государства. Рассчитываем на получение €16 млрд в текущем году, — заявил он.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Украину и должен продолжать это делать не из-за щедрости или любви к украинскому народу, а из-за того, что это в интересах США и ЕС. По его словам, именно поэтому Запад не должен позволить России победить в украинском конфликте.

До этого Белый дом сообщил, что Украина получит экстренный пакет военной помощи на $300 млн, в котором будут критически важные для Киева грузы — артиллерийские снаряды и управляемые ракеты. Анонс прозвучал на фоне продолжающихся разногласий в правительстве США, где из-за позиции конгресса так и не удалось одобрить выделение Украине масштабного пакета помощи.

Страны Европейского союза хотят выделить на военную помощь Украине €21 млрд в 2024 году. Как заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, эта планка пока точно не определена, действительный объем поддержки может оказаться больше.