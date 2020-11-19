На Украине назвали стоимость дозы вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2e67a1cc-2a3f-11eb-a342-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Стоимость вакцины от коронавирусной инфекции обойдётся Украине в $14 на человека, сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Препарат будет поставляться в рамках международного механизма COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран иммунными лекарствами от коронавируса.

По его словам, Украина получила восемь миллионов доз. Они предназначены для четырёх миллионов человек, каждый из которых во время вакцинирования получит по две дозы. Таким образом, стоимость каждой дозы составит $7, пишут argumenti.ru .

Однако эту партию страна получит бесплатно. Дополнительные же дозы вакцины предстоит закупать за государственные средства, которые необходимо предусмотреть при подготовке проекта бюджета Украины на 2021 год ко второму чтению.

20% населения будет вакцинировано за счёт COVAX. Те средства, которые будут заложены в бюджет на закупку вакцины, можно будет потратить на дополнительную закупку вакцин сверх этих восьми миллионов доз, чтобы охватить как можно большее количество украинцев, — рассказал Ляшко.

Он добавил, что в бюджет страны на 2021 год на эти цели в первом чтении было заложено 2,6 млн гривен (порядка $92,3 тысячи). Ко второму чтению, отметил замминистра, предстоит посчитать, хватит ли этих денег или нет.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, президент республики Владимир Зеленский попросил канцлера ФРГ Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок новой вакцины от COVID-19, разработанной немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer.