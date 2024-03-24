На Украине назвали сроки восстановления энергетической инфраструктуры ДТЭК: восстановление поврежденных энергообъектов на Украине займет месяцы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский энергохолдинг ДТЭК утратил 50% своих генерирующих мощностей из-за повреждений оборудования, сообщил в эфире телеканала «Рада» гендиректор дочерней структуры Yasno Сергей Коваленко. По его словам, процесс восстановления займет «не день, не неделю», а несколько месяцев.

Группа ДТЭК потеряла 50% своих генерирующих мощностей — можно сказать уже официально, — заявил Коваленко.

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что в Днепропетровской области обесточены некоторые подстанции, питающие промышленные предприятия в регионе. По данным ведомства, была повреждена в том числе подстанция мощностью 330 кВ. В «Укрэнерго» уточнили, что при взрывах в ночь на 24 марта в регионе также была выведена из строя высоковольтная линия электропередачи.

Кроме того, минувшей ночью вспыхнул пожар на объекте критической энергетической инфраструктуры во Львовской области, сообщили украинские власти. Объект также был обесточен.

В Харькове, который 22 марта полностью остался без электричества, спустя два дня ввели почасовые графики подачи света. В «Укрэнерго» отметили, что в целом в Харьковской области без энергоснабжения остаются почти 16 тысяч абонентов. Ограничения электроэнергии также возможны в Одесской и Хмельницкой областях, предупредил оператор.