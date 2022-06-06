На Украине назвали сроки полного отказа от импорта газа Украина намерена полностью отказаться от импорта газа в течение 10 лет

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Украина может полностью отказаться от импорта газа, так как у нее есть возможность самостоятельно добывать это топливо и производить так называемый биогаз, написал в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон. По его словам, страна может нарастить объемы производства биогаза до 0,5 млрд куб. м ежегодно уже через два года.

Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза — до 8 млрд куб. м биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет, — написал Макогон.

Ранее советник директора национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин заявил, что Киев намерен полностью отказаться от закупок газа у европейских стран в связи с жёстким режимом экономии. Отвечая на вопрос о закупках руководством Украины газа России через посредников из ЕС, Рябчин отметил, что данный газ уже не «является российским», и акцентировал внимание на том, что Киев в любом случае будет вынужден отказаться от европейских энергоресурсов.