На Украине назвали россиян азиатами Секретарь СНБО Украины Данилов назвал россиян азиатами

Фото: ua.usembassy.gov

Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что считает россиян азиатами, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Украинский чиновник добавил, что, по его мнению, украинцы человечнее.

Я извиняюсь, я спокойно отношусь к азиатам, однако россияне — это азиаты. У них совсем другая культура, видение. Наше ключевое отличие от них — человечность, — заявил Данилов.

23 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным заявил, что никакой Украины не было в истории человечества до появления УССР. Зорькин продемонстрировал составленную во Франции в XVII веке карту, где были обозначены земли, входившие в состав Российского царства и Речи Посполитой, однако Украины там не было.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что Украинская Советская Социалистическая Республика впервые была оформлена как союзная республика в 1922-м, а территории, которые вошли в нее, ранее были частью Российской империи, поэтому Путин действительно имел в виду, что Украины до появления УССР в истории не было. По словам профессора, термин «Украина» — это заграничный проект, который начал формироваться еще в Австро-Венгрии, особенно его пропагандировали польские националисты.