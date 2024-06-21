На Украине назвали причину роста числа жертв домашнего насилия В МВД Украины сообщили о росте числа жертв домашнего насилия из-за солдат ВСУ

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На Украине растет число жертв домашнего насилия, сообщил Telegram-канал Lomovka со ссылкой на главу украинского МВД Игоря Клименко. По данным канала, в основном в этой тенденции виноваты солдаты Вооруженных сил Украины.

По словам Клименко, с начала 2024 года число случаев домашнего насилия в стране возросло на 14%. В 60% всех эпизодов виновными оказались вернувшиеся с фронта военные. Министр подчеркнул, что Украина остро нуждается в психологической реабилитации ветеранов. В противном случае ситуация ухудшится.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД России 14 июня озвучил мирное предложение Киеву. Глава государства отметил, что Москве для урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризация и денацификация. Также глава государства подчеркнул важность отмены санкций против России. По словам Путина, если Запад и Киев откажутся, то ответственность за кровопролитие будет на них.

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание, что озвученная 14 июня мирная инициатива Путина была четвертым предложением России по урегулированию конфликта на Украине. О других предложениях Москвы он не рассказал.