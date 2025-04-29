На Украине назвали причину потери Су-27 Глава фонда 3-й ОШБр Петренко: ВСУ потеряли Су-27 из-за человеческого фактора

Фото: STAR-MEDIA/imago stock&people/Global Look Press

Истребитель Су-27 Военно-воздушных сил Украины был уничтожен по причине человеческого фактора во время серии взрывов в Черкассах, заявил глава штабного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) украинских войск Олег Петренко. По его словам, подобные инциденты являются непозволительной роскошью для ВСУ, передает «Страна.ua».

Жаль, что такое событие случилось, что мы утратили Су-27. Мы такой роскоши не можем себе позволить <...> К сожалению, там человеческий фактор. Произошло то, чего не должно было случиться. Не буду сообщать подробности, — сказал Петренко.

Ранее появилась информация, что экипаж F-16 Вооруженных сил Украины сбил свой же истребитель Су-27. Инцидент произошел в Черкасской области. Пилот сбитого самолета выжил, он катапультировался.

До этого в Воздушных силах ВСУ сообщили, что украинские войска потеряли истребитель Су-27 во время работы по дронам в зоне конфликта. Там отметили, что сейчас жизни и здоровью летчика ничто не угрожает.

Прежде в Министерстве обороны РФ сообщили, что в зоне проведения специальной военной операции был сбит самолет МиГ-29 ВВС Украины. Уточнялось, что воздушное боевое судно противника поразили российские средства противовоздушной обороны.