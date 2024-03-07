На Украине назвали причину отступления ВСУ Украинский майор Гетман: ВСУ придется отступать из-за неготовности линий обороны

Фото: МО Украины

Майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетман заявил, что ВСУ в ближайшее время будут вынуждены отступать из-за неготовности фортификационных сооружений. В эфире украинского телеканала «Эспресо» военный эксперт высказал мнение, что армия может только пытаться стабилизировать ситуацию.

Есть предчувствие, что фронт будет двигаться на запад, потому что фортификации не готовы, а враг усиливает резервы, — сказал Гетман.

По мнению майора, украинские войска могут еще долго находиться в таком положении, если Киеву не помогут западные партнеры.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что не подготовленные для обороны позиции стали главной проблемой ВСУ при отступлении из Авдеевки. Войскам, которые отходят, сложно переходить к обороне, пояснил депутат.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также рассказал, что командование ВСУ оттягивает войска в районе Тернов к западной окраине населенного пункта. Марочко утверждает, что украинские военные минируют устье реки Жеребец и занимают долговременные огневые точки. По его словам, новые позиции с мотострелками и артиллеристами выявлены на высотах юго-западнее Ивановки.