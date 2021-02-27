На Украине назвали предполагаемую дату возвращения Донбасса

https://static.news.ru/photo/32ed3982-790e-11eb-aeb4-96000091f725_660.jpg Сергей Гармаш Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Член Трёхсторонней контактной группы от Украины журналист Сергей Гармаш предположил, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в ближайшие десять лет.

Не хочу давать прогнозы, однако мне кажется, что реальная перспектива в ближайшие десять лет как минимум у нас есть всё-таки освободить Донбасс, — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс ни при каких условиях. Фрагмент эмоционального выступления российского лидера на виртуальной встрече показали в эфире телеканала «Россия 24». Глава государства пояснил, что у него перед глазами стоят люди, получившие в Донбассе травмы и увечья. При этом он напомнил руководителям СМИ, что «на наших с вами плечах» лежит огромная ответственность за страну. Путин подчеркнул, что «мы должны подумать о последствиях» любого шага прежде, чем принимать решение.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.