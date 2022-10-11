На Украине назвали пранкерам уровень поддержки со стороны Британии и США Глава офиса Зеленского рассказал пранкерам, что Британия поддерживает Украину на 100%

Фото: Стрингер/РИА Новости

Андрей Ермак

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в своем Telegram-канале пранк с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, который рассказал, что США поддерживают Украину на 70%, Британия — на 100%. Пранкеры пообщались с политиком от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола.

На мой взгляд, британцы нас поддерживают на 100%. Мы очень надеемся, что курс, который вел Борис Джонсон, будет продолжен. Но мне кажется, что Британия и США — это наши главные партнеры сегодня, — заявил Ермак.

При этом он добавил, что стопроцентной поддержки США можно будет добиться лишь по итогам личной встречи президентов двух стран, и выразил мнение, что благодаря поддержке Украины Америка «опять завоюет свое лидерство в мире». Также Ермак сообщил, что постоянно «оказывает давление» на украинских военных, чтобы они «вели себя на 100% открыто и прозрачно в отношениях с американцами, британцами по поводу планов, по поводу некоторых операций».

Ранее экс-уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила пранкерам о том, что сотрудники разведслужб просили ее намеренно распространять многочисленные фейки о российской армии. По словам бывшего омбудсмена, ее доклады о «зверствах» ВС РФ помогали вести более эффективный диалог с политиками европейских стран и получать гораздо большую военную помощь, чем было запланировано. Она также добавила, что недовольна нынешним омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, поскольку он отказался рассказывать выдуманную историю о тюрьме на Запорожской атомной электростанции.