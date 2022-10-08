«Интерфакс-Украина»: подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Подрыв Крымского моста был специальной операцией Службы безопасности Украины, утверждает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства также назвал мост через Керченский пролив «незаконно построенным». Представители СБУ официально произошедшее на Крымском мосту пока не комментировали.

Подрыв Крымского моста — спецоперация СБУ, — заявил инсайдер.

Об инциденте уже высказался советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал произошедшее «началом» и охарактеризовал транспортный объект как «незаконный». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова следом указала, что реакция властей Украины на разрушение крымской инфраструктуры говорит о террористической сущности Киева.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи со взрывом на Крымском мосту. Согласно имеющейся информации, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета.