На Украине назвали первоочередные цели для полученных F-16 Эксперт Храпчинский: ВСУ с F-16 могут атаковать военные аэродромы в России

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

F-16

Украинский эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в эфире телеканала «Киев 24» заявил, что с американскими истребителями F-16 украинские войска смогут атаковать военные аэродромы на территории России. По его мнению, другими целями станут объекты, где складируется или производится вооружение.

Некоторые эксперты полагают, что боевые самолеты F-16 уже доставлены на Украину. Однако официальных сообщений по этому поводу не поступало. В апреле Министерство национальной обороны Румынии заявило о прибытии истребителей F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Нидерландов на военную авиабазу страны в Борче. В заявлении уточнялось, что это учебные самолеты для обучения в том числе украинских пилотов.

Представитель Национальной гвардии штата Аризона в США ранее заявил, что выпуск украинских летчиков, которые прошли переобучение управлению американскими истребителями F-16, планируется уже в мае 2024 года. В беседе с журналистами он уточнил, что имеет в виду первый курс пилотов.

Президент Украины Владимир Зеленский также раскрыл, сколько истребителей F-16 необходимо для достижения паритета с российской армией. По его словам, речь идет о порядка 120–130 военных самолетах.