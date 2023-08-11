На Украине назвали основную проблему контрнаступления ВСУ Кулеба: сильная оборона ВС России является главной проблемой ВСУ

Фото: МО Украины

Основной проблемой контрнаступления ВСУ является сильная оборона ВС РФ, сообщил El Mundo министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он признал, что украинская армия наступает медленно, и добавил, что оборонительные позиции российских военных усложняют ситуацию.

Контрнаступление продвигается медленно, но неустанно. Самые большие проблемы — сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год, — сказал Кулеба.

Ранее венгерский военно-политический эксперт Ласло Фельди заявил, что начало контрнаступления Украины — глупое и самоубийственное решение. По его мнению, за год Россия создала систему обороны, которую невозможно преодолеть традиционным вооружением. Он отметил, что контрнаступление начали не только из-за безрассудного поведения, но и в интересах криминальных кругов, которые торгуют органами, в частности, погибших украинских военнослужащих.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина сейчас не способна вести успешное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя. Он считает, что у Киева недостаточно оружия. При этом координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби уже оценивал темпы украинского контрнаступления как слишком медленные. По его словам, ВСУ сталкиваются с усиленными оборонительными линиями и минными полями, поэтому задачи усложняются в разы.