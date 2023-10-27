На Украине назвали организаторов покушения на Царева 24tv.ua: покушение на Царева подготовили в СБУ

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Олег Царев

Покушение на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева организовала Служба безопасности Украины, сообщает в Telegram телеканал 24tv.ua со ссылкой на источники. По их данным, фамилия бывшего украинского нардепа давно находилась в списке спецслужб Киева.

Покушение на Олега Царева — спецоперация СБУ, — отмечается в публикации.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ранее заявил, что покушение на Олега Царева совершили по указу Службы безопасности Украины. По его словам, Цареву регулярно поступали угрозы с украинской стороны. Политик напомнил, что пострадавший всегда «злил промайдановские власти» своей позицией и резкой критикой. Кроме того, Царев открыто поддержал проведение спецоперации. В итоге на Украине, по словам Бондарева, экс-нардепа стали считать «сепаратистом» и «русофилом».

Ранее информацию о покушении на Царева подтвердили его родные. Администратор Telegram-канала политика сообщил, что в него дважды стреляли. На момент прибытия автомобиля скорой помощи Царев был без сознания и с большой кровопотерей. Минувшей ночью местные жители заметили возле дома политика в Ялте скопление машин оперативных служб.