На Украине назвали необычную причину потерь ВСУ Глава антикоррупционного центра Каленюк: коррупция на Украине убивает бойцов ВСУ

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коррупция на Украине приводит к смертям солдат ВСУ, сообщает New York Times со ссылкой на директора украинского Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк. По ее словам, из-за коррупции в нужный момент солдат может оказаться без оружия.

Коррупция может убить. В зависимости от того, насколько эффективно мы защищаем государственные средства, солдат либо будет с оружием, либо без него, — цитирует издание Каленюк.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что на время действия военного положения хочет приравнять коррупцию к госизмене. Подобная законодательная инициатива уже поступила в Верховную раду. По украинским законам, за госизмену в период военного положения предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский оказался в неудобном положении на фоне того, как массовая мобилизация породила множество коррупционных схем. Украинцы были готовы платить огромные деньги, чтобы обойти запрет на выезд из страны. С начала боевых действий было арестовано 13,6 тысячи человек, пытавшихся нелегально покинуть страну, сообщил пресс-секретарь пограничников Андрей Демченко. Еще порядка 6,1 тысячи были пойманы с поддельными документами.