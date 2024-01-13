На Украине назвали масштаб последствий ударов ВС России Соскин: ВС России ракетными ударами ликвидировали украинские аэродромы

Ракетные удары ВС России ликвидировали взлетно-посадочные полосы, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины, заявил на своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, на этом фоне заверения властей страны о подъеме экономики выглядят смехотворно.

Россияне бьют сейчас очень штучно, точно. Они выбивают взлетно-посадочные полосы, они уничтожают предприятия военно-промышленного комплекса, наносят удары по подстанциям. То есть идет уничтожение инфраструктуры, — сказал политик.

Он обратил внимание, что власти Украины при этом публично заявляют о неком экономическом «грандиозном росте». Соскин указал, что в условиях, когда миллионы граждан уехали, а десятки тысяч предприятий ликвидированы никакого роста не может быть.

Ранее политолог выразил мнение, что граждане Украины должны избавиться от администрации президента Владимира Зеленского, так как только в этом случае они смогут договориться с Россией о наступлении мира. Соскин добавил, что действующие власти не в состоянии управлять народом.

До этого секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко сказал, что Зеленский политически уже умер и ему пора это осознать. Депутат выразил уверенность, что другого президентского срока у Зеленского больше не будет.