На Украине назвали главную опасность для укрепрайонов ВСУ Киевский политик Лапин: авиабомбы ВС РФ наиболее опасны для укрепрайонов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Новейшие российские планирующие авиабомбы представляют наибольшую опасность для укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил киевский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Прямой». По его мнению, с их мощностью надо считаться.

Россияне освоили производство планирующих авиабомб. Я уже говорил неоднократно, что они не будут стоять на месте и их военно-промышленный комплекс очень мощный, нам надо с этим считаться, — отметил Лапин.

Современные авиабомбы превосходят предшественников по тактико-техническим характеристикам, подчеркнул политик. Для ВСУ факт того, что у России такого вооружения «немерено», является плохой историей, констатировал он.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 сбросили авиабомбы на опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. По информации министерства, атака производилась с использованием неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500, имеющих универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), позволяющий точно бить с безопасной дистанции.

До этого Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту ВСУ на Купянском направлении. При ударе использовались бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. В Министерстве обороны РФ уточнили, что в ходе миссии бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35.