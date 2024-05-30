На Украине назвали единственную легитимную власть в стране Экс-премьер Табачник: Рада осталась единственной легитимной властью на Украине

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

На сегодняшний день Верховная рада Украины является единственной оставшейся легитимной структурой в стране согласно действующему законодательству, заявил ТАСС один из авторов украинской Конституции, бывший вице-премьер Дмитрий Табачник. Он напомнил, что было принято решение о запрете на проведение парламентских выборов во время действия военного положения.

В настоящий момент легитимной структурой является парламент. Принято решение, что во время действия военного положения не могут проводиться парламентские выборы. Ну и, кроме того, даже если бы такого решения не было, то хронологически, в соответствии с Конституцией Украины, полномочия Верховного совета (Рады. — NEWS.ru), то есть парламента, еще не завершились, — заявил Табачник.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после 20 мая российская сторона идентифицирует президента Украины Владимира Зеленского как «главаря киевского режима». Она обратила внимание, что легитимность политика оспаривается в том числе и на Украине.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после истечения президентских полномочий Зеленского СМИ могут называть его так, как посчитают целесообразным. По его мнению, это «тема для юридической квалификации правовой системы республики».